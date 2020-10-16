DigiTimes：因价格策略，苹果 iPhone 12 系列今年出货量达 8000 万部，富士康独产 Pro Max

IT之家10月16日消息 外媒MacRumors报道，援引DigiTimes供应链消息，据市场观察家称，由于苹果公司更实惠的定价策略，iPhone 12系列的出货量到今年年底可能达到8000万部。

观察家表示，动态定价，加上一些技术更新，包括更快的A14处理器，改进的产品设计和相机功能，预计将为苹果iPhone 12系列手机带来新一轮的销售增长。

他们表示，包括iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max在内的新iPhone产品线的出货量在2020年底前至少将突破7000万部，除非贸易冲突进一步升级，否则有可能达到8000万部。

iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的起售价分别为999美元和1099美元，这与iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max去年上市时的价格相同。不过，iPhone 12 Pro两款机型的256GB和512GB存储选项比前代产品便宜了50美元。同时iPhone 12的起售价为799美元，而iPhone 12 mini的起售价为更实惠的699美元。

IT之家此前报道，苹果采取了两阶段的出货策略--iPhone 12和12 Pro将在本月晚些时候上市，而iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini将在11月到货--预计不会对需求产生重大影响，可能会将苹果从上游供应链的订单拉动延长到2021年第一季度。

台积电因生产苹果新iPhone 12中的5nm A14 Bionic处理器，预计将从强劲的销售中受益最大。台积电还制造苹果iPad Air 4中的A14芯片，目前iPad的普及率正在激增，预计该代工厂将在2020年第四季度推出超过15万片5纳米芯片的晶圆，苹果占相关订单的90%左右。

富士康仍是苹果主要的iPhone代工组装商，据报道，富士康已经获得了到2021年第一季度新iPhone 12系列的大部分订单。据DigiTimes报道，富士康也是6.7英寸iPhone 12 Pro Max的唯一供应商，估计将处理超过70%的6.1英寸iPhone 12和iPhone 12 Pro的订单。