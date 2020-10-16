SA：2020 年 Q2 智能手机应用处理器收益达 58 亿美元

10 月 16 日消息，Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）研究发布的报告《2020 年 Q2 智能手机应用处理器市场份额追踪：5G 推动收益激增》指出，全球智能手机应用处理器（AP）市场再次战胜了 COVID-19，并在 2020 年 Q2 实现了 20%的收益增长，达到 58 亿美元。

报告指出，2020 年 Q2 高通、海思、苹果、联发科和三星 LSI 占据了全球智能手机应用处理器收益前五名。高通以 32%的收益份额保持其在智能手机应用处理器市场的领先地位，其次是海思（22%）和苹果（19%）。

Strategy Analytics 估计，由于新冠疫情导致的疲软，智能手机应用处理器出货量在 2020 年 Q2 同比下降 16%。但是，价格更高的 5G 应用处理器需求弥补了这一不足，并帮助智能手机应用处理器市场实现了同比 20%的收益增长。

2020 年 Q2，即使整个市场规模下降，但带有设备上人工智能（AI）的智能手机应用处理器出货量仍实现强劲增长，并占总智能手机应用处理器出货量的 70%，高于 2019 年 Q2 的 48%。最畅销的智能手机 AI 应用处理器包括 Apple A13 Bionic，高通骁龙 765 / G 和海思 Kirin 990。