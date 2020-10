一图看懂苹果 iPhone SE 至 iPhone 11、iPhone 12/mini/Pro/Max 机身尺寸对比

IT之家10月16日消息 外媒MacRumors报道,随着苹果iPhone 12产品线的推出,用户现在购买iPhone手机时比以往增加了更多的尺寸选择。经过重新审视,发布了iPhone 12系列机型与其他多款iPhone机型的机身尺寸对比图。

▲图:iPhone SE vs iPhone 12 mini vs iPhone 7/8/SE 2 vs iPhone X/XS/11 Pro vs iPhone 12/Pro vs iPhone 11 vs iPhone 11 Pro Max/XS Max/7 Plus/8 Plus vs iPhone 12 Pro Max。

这张图显示了从iPhone SE到现在最新的iPhone 12系列的机身相对尺寸。iPhone 12 mini、iPhone 12 / Pro和iPhone 12 Pro Max的尺寸非常合适地分布在现有机型之间。

IT之家提醒,为了更好比较,外媒这里对于iPhone 11 Pro Max的图像,后置摄像头设置并不能准确地代表iPhone XS Max,iPhone 7 Plus和iPhone 8 Plus的摄像头,但所有这些设备的整体尺寸接近相同。

下面是苹果iPhone系列手机全幅对比图:

据研究报道,苹果 6.1英寸的iPhone 12型号(799美元)将成为最受欢迎的销售iPhone,而iPhone 12 mini则是第二受欢迎的型号。很多人对小尺寸iPhone的回归感到高兴。iPhone 12 mini与iPhone 12共享相同的功能,所以在这些机型之间进行选择时,只需要考虑尺寸,不过iPhone 12 Pro和Pro Max确实带来了其他功能性改进。

另外,外媒还展示了iPhone 12 mini与现有iPhone 11 Pro Max的机身尺寸对比。

今天晚上8点,苹果将优先开启iPhone 12、iPhone 12 Pro的预售。