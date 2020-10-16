三星 Galaxy S20 FE 5G 国内正式发布，4999 元起

IT之家10月16日消息 三星 Galaxy S20 粉丝版 5G 手机今日正式在国内市场发布，拥有流光红、光合绿等配色，起售价为 4999 元和 5399 元，今日开始预售，全款预订加赠Galaxy Buds+。

IT之家曾报道，三星 Galaxy S20 FE 9 月底海外发布。三星 Galaxy S20 粉丝版有 LTE 和 5G 两种版本，国内三星 Galaxy S20 FE 5G 采用的是骁龙 865 芯片组。

三星 Galaxy S20 FE 采用 Dynamic AMOLED Infinity-O 显示屏，为 6.5 英寸，介于 S20（6.2 英寸）和 S20+（6.7 英寸）之间，不过分辨率是 1080p+。这块屏幕还通过了 HDR10 + 认证，并且一样支持 120Hz 刷新率，但要降到 1080p 分辨率。

三星 Galaxy S20 FE 背面的三摄像头采用了 S20 上的 1200 万像素主摄像头，拥有 1/1.76 " 的大尺寸传感器和 1.8 微米的像素，具有双像素自动对焦功能，还具有光学图像稳定（OIS）功能。长焦摄像头是新的，为 800 万像素传感器（1.0 微米像素），支持 OIS、f/2.4，提供 3 倍光学变焦和最高 30 倍空间变焦。S20/S20 + 的 6400 万像素传感器不见了，这意味着 FE 不能录制 8K 视频。第三个摄像头是 1200 万像素超广角摄像头，可覆盖 123° 视野。