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太火爆 ？苹果 iPhone 12/Pro 预售官网崩了，网友称就想买个手机却挤不进去

2020/10/16 20:30:39 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家10月16日消息 Apple 今晚多平台正式预售部分 iPhone12 机型，对 iPhone12、iPhone 12 Pro 等机型开启预定。但IT之家发现，现在访问苹果官网购买iPhone 12/Pro成了一件难事，访问迟缓或卡顿。最后官网还可能崩了，需要再刷新尝试

显示如下内容：

代理服务器没有收到上游服务器的及时响应。

Reference #1.b216d23c.1602851189.58316f5

不少网友也在微博反馈，苹果官网访问太慢了。

有IT之家网友称，已经付款五分钟左右，但是仍然提示你在等待付款。

苹果官方 iPhone12 64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元，而 iPhone12 Pro 128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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关键词：Phone 12iPhone 12 Pro苹果

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