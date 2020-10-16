苹果 iPhone 12/Pro 首批全存储、配色版本在京东速售罄

IT之家10月16日消息 Apple 官方发布公告，今晚多平台预售部分 iPhone12 机型，对 iPhone12、iPhone 12 Pro 等机型开启预定。开卖2-3分钟内，京东平台上的iPhone 12、iPhone 12 Pro全存储及配色版本均已售罄，首批将在10月23日早上8点起陆续发货。

IT之家此前报道，京东表示，针对 iPhone 12 系列推出一站式以旧换新服务，换新至高补贴 1500 元；换修无忧，购 iPhone12 叠加 199 元，可得原价 799 元的京东年付换修无忧服务，各类售后问题无忧换新；1 小时达，今年 9 月京东到家与全国数十家 Apple 授权经销商达成合作，经销商门店陆续独家上线京东到家平台，截至目前，已有约 500 家门店完成上线。

iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。