苹果 iPhone 12/Pro 今晚预售，京东预约人数达 134.5 万：以旧换新补贴最高 1500 元

IT之家10月16日消息 Apple 官方发布公告，今晚多平台预售部分 iPhone12 机型，对 iPhone12、iPhone 12 Pro 等机型开启预定。

IT之家此前报道，其中 iPhone12 64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元，而 iPhone12 Pro 128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。消费者可于 10 月 16 日晚 8 点在京东等线上渠道开启预购，正式发售时间为 10 月 23 日。

京东表示，针对 iPhone 12 系列推出一站式以旧换新服务，换新至高补贴 1500 元；换修无忧，购 iPhone12 叠加 199 元，可得原价 799 元的京东年付换修无忧服务，各类售后问题无忧换新；1 小时达，今年 9 月京东到家与全国数十家 Apple 授权经销商达成合作，经销商门店陆续独家上线京东到家平台，截至目前，已有约 500 家门店完成上线。

数据显示，截至 10 月 16 日下午 19:00，京东自营 iPhone12 的预约人数为 86.5 万，iPhone12 Pro 预约人数是48 万，合计 134.5万人预约。