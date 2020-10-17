《和平精英》全新赛制「巅峰赛」来了！腾讯：最严安全监测与处罚机制

IT之家10月17日消息 近日，随着 SS10 赛季开启，《和平精英》全新赛制「巅峰赛」也已上线，并将于赛季第三周正式开赛。

巅峰赛部分比赛规则

人称：固定使用第三人称

地图：固定使用海岛地图，标准晴天

人数：一局比赛包括 15 支队伍，共 60 人

其他：关闭全局语音和观战

物资：物资刷新倍率与 PEL（和平精英职业联赛）一致

节奏：调整了缩圈时间和信号值衰减速度，与 PEL（和平精英职业联赛）一致

▲ 括号内为经典模式的数值 | 图源：和平精英（下同）

IT之家了解到，腾讯游戏安全中心表示，新模式拥有最严安全监测及处罚机制，巅峰赛也是当前《和平精英》游戏内安全机制最严格的竞赛。

巅峰赛处罚规则也进行了升级：

巅峰赛同一战队中，若有一人作弊违规，则整个战队所有成员都会受到重置巅峰赛段位的处罚。即使是在其他模式作弊，作弊者关联的巅峰赛队友也会受到牵连。

除封号外，作弊玩家将会被清除经典模式段位分、收回战神头像框、重置巅峰段位、清除巅峰称号。

作弊玩家将会被踢出所在巅峰赛战队，若战队队长作弊，则将会踢出所有成员。

此外，安全运营团队也启动了《和平精英》史上最严的安全机制：

巅峰赛每周仅可进行 3 场比赛，避免出现 “撞车”现象；巅峰赛比赛中全程强制关闭公共频道麦克风，所有玩家仅能和自己队友交流。

避免观战透视，巅峰赛关闭了好友观战功能、死亡观战链功能。

巅峰赛全面禁止外设和模拟器进入对局。

如果绕过匹配隔离检测，将会按照作弊行为进行追封处罚。