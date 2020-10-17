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外企真 “事少、钱多、好养老”吗？ 那些轻松表面背后的真相

2020/10/17 8:59:57 来源：凤凰科技 作者：- 责编：懒猫
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你多长时间没有过朝九晚五、下班还能狼人杀的生活了？

最近，网上疯传一些老牌外企公司工作堪比 “养老”，比动辄 996、一不小心就 ICU 的互联网大厂舒服不少。

微软被称为科技行业 “养老”No.1。在微软工作有多舒服？他们员工调侃称：我们可烦了，都不用加班，最高还有 20 天全薪年假。

今年 8 月，微软日本公司宣布实行一周 “四天工作制”，每周五、六、日三天休息，让员工有更多时间提升自己的工作能力。再看国内的互联网公司，加班太正常了，早 10 晚 10、大小周基本是常态。

不过，如果觉得所有的外企都像微软一样事少、钱多、好养老，那就片面了。

对于像咨询、广告公司、会计事务所这种类型的外企，996 只是起点，肝到凌晨才正常。

此外，很多美国互联网大厂没有打卡，也没有要求工作时间，但对工作效率的要求极高。在创业阶段的外企工作同样可能会频繁加班。

微软之所以在中国不鼓励加班是有理由的：掌握着一些技术壁垒，没那么大生存压力；以及中外文化上的差异

但是不加班也不意味没压力，随着中国经济发展，中国民营企业和外资企业的差距在缩小，中国民营企业的福利待遇在提升，有的都超过了外资企业。

去年，号称 “中关村养老院”的老牌外企 “甲骨文”在中国区裁员了，900 个人一夜之间下了岗，所以说，如果不努力提高自己，即使你在外企，也可能会被干掉。

一句话总结，不管是 996 的 “血汗工厂”还是 955 的外企都是自己选的，你以自己的视角羡慕着别人的世界，而也许你的生活也出现在别人的梦中。

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关键词：互联网

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