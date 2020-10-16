索尼 PS5 UI 公开：支持 4K HDR，但 Xbox Series X/S 或仍为 1080P

IT之家 10 月 16 日消息 昨天，索尼公布了次世代主机 PS5 的 UI 视频，后经外媒 Eurogamer 确认，PS5 的 UI 支持原生 4K 分辨率并以 HDR 运行。这一系统层面的提升，可以让玩家在未来游玩 4K 游戏时，在游戏和系统 UI 之间的切换中，做到画面上的 “无割裂感”。

不过作为对比，很难不让人同时想到同为次世代主机的微软 Xbox Series X/S，在索尼 PS5 UI 公开后，很快就有媒体爆料 Xbox Series X/S 的 UI 均为 1080P 显示。

Digital Foundry 专栏记者 John Linneman 对此称，这种 1080P 的 UI 将继续用于 Xbox Series X 上，感觉令人无法接受，因为用户经常不得不花时间去看一些系统 UI 中提供的内容，包括一些小字等。还有就是当用户游玩 4K 游戏再切换到 UI 时，这种画质上的差别会降低游玩的沉浸感。

IT之家获悉，1080P 的 UI 也并非一无是处，因为这意味着主机可以分配更多内存和处理性能留给游戏，毕竟玩家关注的重点还是游戏本身，停留在系统 UI 上的时间只是一小部分。

此外，也有观点认为，Xbox Series X 上继续保持 1080P 的 UI，是为了确保 Xbox 家族主机的一致性。