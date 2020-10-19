数字人民币红包试点收官，4.76 万中签者用红包交易 876 万

IT之家 10 月 19 日消息 据深圳发布，2020 年 10 月 18 日 24 时，深圳市人民政府联合中国人民银行开展的 “礼享罗湖数字人民币红包”活动圆满结束。此次活动面向在深个人发放 1000 万元数字人民币红包，既是深圳市在疫情防控常态化期间为刺激消费、拉动内需开展的创新实践，也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。

截至 2020 年 10 月 18 日 24 时，47573 名中签个人成功领取数字人民币红包，使用红包交易 6.2788 万笔，交易金额 876.4 万元。数据显示，部分中签个人还对本人数字钱包进行充值，充值消费金额 90.1 万元。

本次活动共发放 5 万个 200 元数字人民币红包，总额 1000 万元。自 10 月 9 日 0 时启动预约登记，截至 10 月 11 日 8 时，共逾 191 万人预约。10 月 11 日 8 时至 9 时，抽出 5 万名中签个人。10 月 12 日 18 时起，向 5 万名中签个人发放中签短信和下载链接。10 月 12 日 18 时至 10 月 18 日 24 时，中签个人可在深圳罗湖区辖内已完成数字人民币系统改造的 3389 家商户无门槛消费，200 元红包可分次使用，超过有效期未使用的红包将由数字人民币系统收回。根据最新公告，活动期间 47573 名中签个人使用红包消费 876.4 万元。

IT之家了解到，在 10 月 18 日深圳数字人民币红包试点活动结束后，已下载数字人民币 App 的用户，自主充值后可继续使用。目前数字人民币 App 支持绑定工农中建四大国有行的银行卡，通过 “充钱包”功能充值，自主充值金额还可提现回银行卡。