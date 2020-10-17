机会又来了，英雄联盟 S10 决赛现场免费观赛资格候补 2035 名公布

IT之家10月17日消息 首批 2020 全球总决赛决赛现场观赛资格确认已经截止，首批 6312 名。由于昨日名单中大量召唤师未完成资格确认及保证金交纳环节，《英雄联盟》官方今日再次确认了候补席的 2035 名观众，大家可以到【掌上英雄联盟】查询资格。

获得决赛观赛资格的玩家，需在 24 小时内用预留手机号登陆猫眼 APP，进行观赛资格确认、交纳保证金并选择观赛区域，同一区域内的座位按交纳保证金顺序，从优自动分配。玩家可在 30 分钟后进入 “我的 - 演出票 - 票夹”内查看座位号。

值得一提的是，根据规则，候补人选由候补名单中的召唤师顺位补充，由于第 2035 位候补召唤师存在同行人，为尽可能保障同行两人共同参加，官方今日仅公布 2034 位候补名单，剩余的一个名额将在后续，随因未确认或退款释放的资格一同释放，第 2035 位召唤师为后续候补资格的第一顺位。

IT之家了解到，新一批提醒短信将于 10 月 17 日 14:00 发送给获得观赛名额的召唤师，此轮资格确认截止时间为 10 月 18 日 13:59，后续每日新一轮资格确认开启及截止时间将顺延 2 小时。

此外，《英雄联盟》官方今日宣布：K/DA 将会携手 Seraphine 和 刘柏辛（Lexie Liu）在 2020 全球总决赛决赛开幕式上的回归表演中演绎全新主打歌 MORE。K/DA 原班阵容（Madison Beer, (G)I-DLE, Jaira Burns）将作为声源献唱参与表演。