英雄联盟 S10 全球总决赛决赛现场免费观赛资格幸运召唤师公布：首批 6312 名

IT之家 10 月 16 日消息 今天英雄联盟官方微博宣布，首批 6312 名 2020 全球总决赛决赛现场免费观赛资格的幸运召唤师公布。目前结果已经公布，大家可以到【掌上英雄联盟】查询资格！

英雄联盟表示，昨天，在上海市静安公证处的监督下，顺利完成了 6312 名 2020 全球总决赛决赛现场观赛资格的摇号流程。下面是公证视频。

经过后续数据校验，有两名召唤师的资料填写存在明显错误，无法验证个人信息。根据规则我们将取消信息不正确的观赛资格，候补名单中排名顺序优先的两名召唤师将根据规则候补到观赛资格玩家名单中。

从今天（10 月 16 日）中午 12 点起，我们将发送确认短信给获得观赛名额的召唤师。同时也提醒广大召唤师：

1. 官方资格确认短信中不会携带任何网络链接，也不会在短信中要求任何个人信息，请勿点击任何可疑链接，以免被不法分子盗取个人信息；

2. 收到短信的召唤师可前往官方赛事官网 lpl.qq.com 查询自己的摇号结果，或直接登陆猫眼 APP 用手机登陆支付保证金及确认观赛资格。

3. 获得决赛观赛资格的玩家，需在 24 小时内用预留手机号登陆猫眼 APP，进行观赛资格确认、交纳保证金并选择观赛区域，同一区域内的座位按交纳保证金顺序，从优自动分配。玩家可在 30 分钟后进入 “我的 - 演出票 - 票夹”内查看座位号。

目前我们进入【免费观赛资格确认】阶段

摇号完成后，我们将于 10 月 16 日 12:00 起发送短信通知获得现场免费观赛资格的召唤师，获得资格的召唤师需要收到短信通知的 24 小时内（即 10 月 17 日 12:00 前），通过验证的手机号码进入猫眼 APP 完成资格验证和确认，并在可供选择的座位列表中选择座位并交纳观赛保证金。所交纳的保证金将在决赛入场观赛后按序全额原路退回。

未在 24 小时规定时间内完成以上操作的召唤师将被取消现场免费观赛资格，名额将按排序顺延给具有候补资格的召唤师，每 24 小时循环一次，玩家可关注短信通知或通过英雄联盟赛事官网 LPL.QQ.COM 查看自己的资格状态。

完成登记后，如因故无法来到现场观赛，需在 10 月 23 日中午 12:00 前，前往猫眼 APP，在订单内发起退票申请，保证金将会全额原路退回。逾期将不再接受任何退款申请。同时，无法来到现场入场观赛的召唤师，将被视为自动放弃保证金，无法退回的保证金将伴随着后续的公益活动全额捐赠给慈善机构。

请注意，本人身份证及其他有效身份证件，将作为本次摇号登记和现场入场观赛的全程唯一凭证。观赛资格仅限本人使用，无法转让他人或转售。