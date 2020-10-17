爆料：苹果仍在继续研发 iPhone 的屏下 Touch ID 技术

IT之家10月17日消息 据外媒 9to5Mac 报道，今日有消息称苹果正在开发新技术，以将 Touch ID 功能带回 iPhone。尽管新发布的 iPad Air 4 已在电源按钮上添加了 Touch ID，但据报道，苹果正努力在 iPhone 屏幕下方添加 Touch ID 功能。

IT之家了解到，这一消息来自知名 Twitter 爆料人 L0vetodream。他此前曾分享过苹果即将推出的硬件和软件计划的各种准确细节，最近还报告了有关 iPhone 12 系列、HomePod mini 和 Apple Watch Series 6 的详细信息。

9to5Mac 表示，L0vetodream 在推文中提到 “MESA uts for iPhone”。Mesa 是 Touch ID 的苹果内部代号，“ uts”则是 “在屏幕下（under the screen）”的缩写。

目前还没有关于 Touch ID 功能何时会重返旗舰 iPhone 系列的时间表，但这并不是第一次有报道称苹果正在开发这一功能。去年，彭博社（Bloomberg）报道称，苹果正在与供应商合作开发一款配备 Touch ID 和 Face ID 功能的 iPhone，最快将于 2021 年推出。