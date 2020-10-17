首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

苹果 iPhone 12/Pro 预购火爆！部分型号交货时间已推迟至 11 月

2020/10/17 7:50:42 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家10月17日消息 昨日晚间，苹果 iPhone 12、iPhone 12 Pro 开始预购，两款机型将于 10 月 23 日正式发售。不过，两款机型预购过于火爆，部分型号交货时间已推迟至 11 月。

IT之家发现，以 iPhone 12 Pro 银色 / 128GB 版本为例，苹果官网预计预计发货日期为 3-4 周，京东 iPhone 12 Pro 也已全部无货。此外，以 iPhone 12 白色 / 64GB 版本为例，苹果官网预计预计发货日期则为 5-7 个工作日，京东 iPhone 12 少数型号仍可预购。

image.png

作为苹果最先发售的两款机型，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 的发售价最低 6299 元，最高为 11099 元

  • iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。

  • iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

另据外媒 MacRumors 报道，这两款手机的部分型号在美国预计交货时间也已推迟到 11 月，如无 SIM / 海蓝色 / 128GB 版本的 iPhone 12 Pro 预计交货时间为 11 月 6 日至 13 日。

此外，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 将于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

点击访问：苹果中国官方在线商店

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone 12

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用