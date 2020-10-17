苹果 iPhone 12/Pro 预购火爆！部分型号交货时间已推迟至 11 月

IT之家10月17日消息 昨日晚间，苹果 iPhone 12、iPhone 12 Pro 开始预购，两款机型将于 10 月 23 日正式发售。不过，两款机型预购过于火爆，部分型号交货时间已推迟至 11 月。

IT之家发现，以 iPhone 12 Pro 银色 / 128GB 版本为例，苹果官网预计预计发货日期为 3-4 周，京东 iPhone 12 Pro 也已全部无货。此外，以 iPhone 12 白色 / 64GB 版本为例，苹果官网预计预计发货日期则为 5-7 个工作日，京东 iPhone 12 少数型号仍可预购。

作为苹果最先发售的两款机型，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 的发售价最低 6299 元，最高为 11099 元。

iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。

iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

另据外媒 MacRumors 报道，这两款手机的部分型号在美国预计交货时间也已推迟到 11 月，如无 SIM / 海蓝色 / 128GB 版本的 iPhone 12 Pro 预计交货时间为 11 月 6 日至 13 日。

此外，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 将于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

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