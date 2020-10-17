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电池容量确认！苹果 iPhone 12 mini 为 2227mAh，iPhone 12 是 2815mAh

2020/10/17 7:16:40 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家10月17日消息 iPhone 12 系列中，体积最小的 iPhone 12 mini 电池续航最短，但苹果并未提供有关电池容量的公开信息。

据外媒 MacRumors 报道，巴西的监管文件显示，iPhone 12 mini 电池容量为 2227mAh，iPhone 12 则采用 2815mAh 电池，比 iPhone 11 的 3110mAh 电池更小。该信息来自认证新电子设备的巴西国家电信局 ANATEL。

▲ 图源：MacRumors

今年夏天曝光的电池认证信息也显示 ‌iPhone 12‌ mini 将采用 2227mAh 电池，但 iPhone 12 则显示为 2775mAh，这与 ANATEL 信息不符。MacRumors 表示，iPhone 12 Pro 可能配备 2775mAh 电池，‌iPhone 12 Pro‌ Max 则应是 3687mAh 电池。

与去年相比，苹果在 iPhone 12 系列使用的电池具有更小的容量。‌iPhone 11‌ Pro 的电池容量为 3046mAh，iPhone 11 Pro Max 电池的容量为 3969mAh。但由于 A14 仿生芯片带来的效率提升，新款 iPhone 的电池寿命相较前代没有太大变化。

IT之家了解到，根据苹果的说法，iPhone 12 mini 视频播放最长可达 15 小时，流媒体视频播放最长可达 10 小时，音频播放最长可达 50 小时；iPhone 12 视频播放最长可达 17 小时，流媒体视频播放最长可达 11 小时，音频播放最长可达 65 小时。

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关键词：苹果iPhone 12

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