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华为 Mate 40 Pro/Pro+/RS 镜头参数曝光，保时捷设计版后置六边形五摄

2020/10/17 18:41:03 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
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IT之家 10 月 17 日消息 知名爆料者 @RODENT950 今日曝出了华为 Mate 40 Pro/Pro+/RS 的参数信息，除RS外华为 Mate 40  系列没有激光传感器，没有 Tof 传感器，甚至没有常规的 L-AF（对焦锁定？），但是有一些新东西，例如两颗新传感器（未知）。

其中华为 Mate 40 保时捷设计具有色温传感器、温度传感器，后置采用主摄 + 变焦 + 超广角 + 未知镜头 + Tof 镜头组成的五摄模组，LED 闪光灯和麦克风常规配置，下面不再提及。

而 Pro + 版本采用后置主摄 + 超广角 + 新未知镜头 + 新未知镜头（与 RS 相同，可能是变焦镜头）组成的四摄。

今年保时捷设计版本不再是超大杯改装而来，至少比 Pro + 版本多了一个 Tof 镜头。参考爆料的外观图，RS 版后置镜头模组将与闪光灯组成六边形凸起。

Pro 版本相对简单，采用后置主摄 + 变焦镜头（5 倍）+ 超宽角 + 新未知镜头组成的四摄。

华为 Mate 40 系列全球发布会将于北京时间 10 月 22 日 20:00 召开，IT之家届时将带来更多报道。

此外，华为 Mate 40 系列预计将采用麒麟 9000 芯片，有望配备 66W 快速充电，采用大曲率双打孔瀑布屏、双扬声器等设计。

▲ 图源 @华为何刚

▲ RS 版的六边形镜头模组，图源 @RODENT950

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关键词：华为

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