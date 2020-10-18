国内首个比特币勒索病毒制作者落网：自学钻研计算机知识，涉案 500 余万元

IT之家 10 月 18 日消息 在 “净网 2020”专项行动中，江苏南通警方成功侦破一起使用勒索病毒实施网络敲诈勒索的案件，在山东威海市抓获比特币勒索病毒制作者。这是国内抓获的首名比特币勒索病毒制作者，截至案发，其已作案百余起，非法获利折合人民币 500 余万。另外，警方同时抓获了参与作案的两个嫌疑人。

据南通公安微信公众号消息，今年 4 月，启东某大型超市的收银系统遭到攻击，被黑客植入勒索病毒，造成系统瘫痪无法正常运转。接到报案后，南通市公安局成立由启东公安和市局网安、法制等部门组成的专案组，开展破案攻坚。

网络攻防专家、南通市公安局网安支队三大队副大队长许平楠说，经对该超市的服务器进行数据勘验，发现黑客锁定的服务器中所有文件均被加密，文件的后缀名都变成了 “lucky”，文件和程序均无法正常运行，而在C盘根目录下有个自动生成的文本文档，留有黑客的比特币收款地址和邮箱联系方式，要求受害人必须支付 1 比特币作为破解费用。

案件侦查过程中，受害超市负责人反映，由于被锁服务器中有重要工作数据，格式化将带来巨大损失，于是联系了外地一家数据恢复公司，以更低价格委托解锁加密文件，后来这家公司成功地对服务器数据进行了解密。“一般来说，没有病毒制作者的解密工具，其他人是无法完成解密的。”专案组成员、启东市公安局网安支队民警黄潇艇说，勒索病毒入侵电脑，对文件或系统进行加密，每一个解密器都是根据加密电脑的特征新生成的，只有按要求支付比特币才能解开。

获悉这一情况，专案组判断，其中定有隐情。经过走访调查，这家数据恢复公司的负责人吐露实情，原来他们通过邮箱直接与黑客取得联系，最终花了 0.5 比特币的代价得到解锁工具，从而顺利完成任务，赚取差价。

专案组通过相关记录，深度研判分析，排除了数据恢复公司的作案嫌疑，成功锁定犯罪嫌疑人的真实身份为巨某，案件侦破工作取得重大进展。

5 月 7 日，专案组在山东威海将巨某抓获归案，并在其居住地查获作案用的电脑。民警在其电脑中还找到相关邮件记录、比特币交易记录以及相关勒索病毒工具的源代码。

经查，巨某今年 36 岁，内蒙古赤峰人，自幼喜好并自学钻研计算机知识，精通编程、网站攻防等技术，后成立工作室，利用自己开发的软件炒股，起初赚了不少钱，后亏损 300 多万元。2017 年下半年的某天，债台高筑的巨某偶然间得知，有黑客用勒索病毒将他人电脑文件加密锁定后敲诈钱财，于是灵机一动，尝试开发病毒程序，通过研究 “永恒之蓝”工具以及 “撒旦”等勒索病毒，巨某编写了 “satan_pro”病毒程序用于作案。“被植入病毒的服务器中，所有的数据库文件、文档都会被加密，只有通过邮箱联系我，支付比特币，我才会把解锁工具发给对方。”巨某交代，自己开发了一款网站漏洞扫描软件，在获得相关控制权限后，就有针对性地在一些服务器植入勒索病毒。

为避免破解和逃避公安机关的追查，巨某又陆续升级开发了 “nmare”“evopro”“svmst”“5ss5c”等 4 款勒索病毒，除了索要难以追查的比特币作为赎金，还通过境外的网盘和邮箱将解密软件发送给受害人，并经常更换，到手的比特币也都是通过境外网站交易。

专案组查明，巨某先后向 400 多家网站和计算机系统植入敲诈勒索病毒，受害单位涉及企业、医疗、金融等行业，启东这家超市收银系统即是被植入 “nmare”病毒。在相关案件中，苏州某上市科技公司的系统被巨某植入病毒，导致停产停工 3 天，损失巨大。

期间，数家数据恢复公司主动联系巨某寻求合作。最终，巨某与谢某、谭某经营的一家数据恢复公司谈妥，由巨某编程，病毒中的联系方式和比特币账户为该公司所有，再由公司寻找目标植入病毒，到手后按比例分成。6 月 4 日，谢某、谭某在广州落网。

IT之家了解到，目前3 名涉案犯罪嫌疑人均因涉嫌敲诈勒索罪被依法执行逮捕。