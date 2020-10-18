特斯拉高管回应国产 Model 3 与美国不同步上市疑问：不可能照搬供应链

IT之家 10 月 18 日消息 10 月 18 日，特斯拉对外事务副总裁陶琳在其个人微博上解释了 Model 3 的更新和美国不同步问题，称不可能照搬供应链。同时，她表示，随着本地研发以及供应链的提升，也有可能将来的一些更新首先在中国市场推出，再扩散到其他国家和地区。

IT之家了解到，特斯拉北美官网近日已经更新，其中 Model 3 将迎来小改款车型。改款后 Model 3 入门版车型续航里程，从此前的 250 英里增加至 263 英里（约 423 公里）。车身不仅拥有黑化装饰来替换此前闪亮的镀铬装饰，还会拥有新样式的轮毂设计。同时，电尾门将会在新款 Mdoel 3 上配备。改款后的 Model 3 还将装配双层玻璃，并大概率配备热泵空调，可提升车舱静谧性和冬季续航。

以下为陶琳微博全文：

有网友问为什么 Model 3 的更新和美国不同步，感谢关注，也跟大伙儿解释一下。国内和国外不同步，在汽车生产行业是常态，特别是新工厂和新产品，传统车厂一般需要较长时间甚至一年以上才能实现同步生产。上海工厂的体量越来越大，同时要让中国消费者享受到最具性价比的产品，不可能照搬美国供应链，而本地新供应链需要更多时间来进行工程验证和相应爬坡工作。大家问我们多久，现在确实无法回答，因为需要工程供应链等完全验证完成，产品经过检验完全合格才能正式推向市场。而这其中有一些环节其实并不完全掌握在特斯拉的手上。一旦准备充分成熟，就会对市场公布。

我们对自己的产品有充足的信心。在产品力上不断做加法，在营销上不断做减法。大道至简，把资源完全用在产品力以及服务提升上。

产品力的提升意味着生产制造端也会有很多创新，如果大家感兴趣的话，我以后也会分享我们在生产制造端的逻辑以及思路。特斯拉和其他车有着基因上本质的不同，我们并不仅仅是在生产一个代步工具。在很多客户目前无法感知的地方，我们花了大量资源来做底层技术的提升，这些投入将来都会为客户的体验带来颠覆式的革新。很多车辆更新可能会更加细分，更加满足本地市场的需求。随着本地研发以及供应链的提升，也有可能将来的一些更新首先在中国市场推出，再扩散到其他国家和地区。

再次感谢大家看我啰嗦了这么多，期待更多交流。