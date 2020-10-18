无需 SMT ，AMD 锐龙自动超频工具 CTR v1.1 发布：新引擎、更稳定

IT之家10月18日消息 由 Ryzen Power Plan 大神 1usmus 制作的 Ryzen 自动超频工具 ClockTunerRyzen 现在迎来了 1.1 版本的更新，引入了新的引擎，添加了几个新功能以及 bug 修复，可帮助用户精确调整每个 CCX 来提高锐龙 Zen 2 处理器的性能。

▲ 图源 1usmus，下同

韩国网站 Brainbox 发布了该版本的测试结果，在 AMD R5 3600 平台（具有两个 CCX）和 B550 主板上实现了 11% 的性能提升 。

IT之家了解到，该版本提供了一些新功能包括配置文件管理、设置重置按钮、弹出式工具提示、记录表、统计信息自动共享和全新的引擎等。用户要安装并使用 CTR 1.1，需要具有以下文件：

.NET Framework 4.8

Ryzen Master

ClockTuner for Ryzen (CTR) v1.1

共享型统计数据适用于以下型号的处理器：

RYZEN THREADRIPPER 3960X/3970X

RYZEN 3900/3900X/3900XT/3950X

RYZEN 3700X/3800X/3800XT

RYZEN 3600/3600X/3600XT

RYZEN 3100/3300X/3500/3500X

第一项变更之处在于，稍微修改了 CTR 界面：

配置文件管理按钮已移至单独的页面，可通过按 “配置文件管理”进行访问。用户现在具有 2 个插槽配置文件，可以在其中记录当前实验的结果并进行手动修正。

此外，该版本还添加了一个按钮以恢复默认设置，并添加了弹出工具提示。该版本对日志进行了轻微的更改，以在其中显示其他信息。这使用户可以自行解决已知问题，而无需耗费大量时间去论坛或群聊询问。

值得一提的是，CTR 1.1 中添加了一份英语的视频教程链接（暂不支持中文，不久将添加俄语视频）。

CTR 1.1 引入了带有一些附加规则的新引擎。在超到更高频率之前，CTR 会以相对于参考频率降低的电压的方式来检查当前频率是否存在稳定性问题。在大多数情况下，这可以防止在频率阶跃或高 Vdroop 期间出现 BSOD 问题。如果 CCX 处于稳定与不稳定状态的交界点，它还可以防止系统将错误属性拉高。

CTR 1.1 新的引擎另一个重要点是采用了控制处理器频率和电压的新型安全策略，以防止用户系统向寄存器发送不正确的命令。

“自动共享统计信息”使您可以将成功进行系统调整的结果发送到服务器。该报告包含 “基准”选项卡上所有可用的信息。当结果发送给用户后，将自动打开如下带有服务器结果的窗口，所有人都可以查看并参考这些结果。

最后一点是，该版本现已支持无需 SMT 即可使用 CTR 的功能。

当然，该版本修复了许多错误，包括改进了对 Ryzen 3 3100，Ryzen 5 3500 和 Ryzen 5 3500X 处理器的支持，校正了 EDC，TDC，PPT 和最高温度值。