市场趋向新能源汽车，日媒称丰田将向中国车企提供技术

IT之家10月18日消息 据日经报道，丰田将向中国大型汽车厂商广州汽车集团（广汽集团）提供混合动力车（HV）的核心系统。

报道指出，丰田向海外企业销售混动车技术属于史上首次。

中国自 2021 年起将混合动力车作为节能的新能源车予以政策优待，而日本企业包括零部件企业在内，在混动车领域颇有优势。在业务上利用允许使用汽油发动机的中国新能源车政策的趋势正在日本企业间扩大。

日经表示，丰田、电装和爱信精机共同出资的电动车驱动装置开发销售公司 BluE Nexus（爱知县安城市）已就向广汽集团提供混动车系统达成协议。似乎还针对向中国民营汽车企业浙江吉利控股集团旗下的吉利汽车销售相关系统达成基本协议。

此外，向广汽集团供给的系统配备发电用和行驶用的 2 个马达的驱动装置。是被用于 “普锐斯”等的丰田的自主系统。与使用 1 个马达的混动系统相比，节能效率更高。今后 5 年的供应规模可用于 10 万～20 万辆车，还力争进一步扩大对外销售。

IT之家了解到，2020 年 10 月，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，旨在推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国。

报道称，在中国市场，即使纯电动汽车（EV）销售较少，只要混动车的生产比例高，即可通过中国的排放新规，大量经销汽油车的当地企业似乎正在加快发展混动车。