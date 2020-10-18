苹果回应 iPhone 12/Pro 等不配耳机充电器：用户家里有很多，手机 700 美元定价合适

IT之家10月18日消息 针对最新的iPhone12不配充电器和耳机一事，苹果公司iPhone产品线营销副总裁凯安·德兰斯回应称，iPhone有很多新功能吸引消费者购买，这个定价也合适。用户家中有很多充电器和耳机堆着不用。他们这么做出于环保考虑。

早安美国主持人问道：你担心消费者对花费接近700美元买手机，却没有电源适配器和耳机有意见吗？

苹果iPhone产品线营销副总裁凯安·德兰斯回答称，新一代iPhone中已经有了大量的新功能，有很多令人惊艳的理由让消费者购买。我们认为这个定价也很合适，从其他原因来讲，我已经提到过了，用户已经有很多的耳机和电源适配器，这些东西就堆在家里，可能他们已经有了大量的这些东西，因此不再附赠耳机和充电器似乎是正确的做法。但这是出于环境保护方面的考虑。

IT之家此前报道，苹果 iPhone 12/mini/Pro/Max 不再附赠耳机和充电器，然后新款 iPhone 11/XR/SE 2 也不再附赠耳机和充电器。

苹果表示，iPhone 产品系列将不再随附电源适配器和 EarPods 这些往往被闲置的配件，转而随附越来越被需要的 USB-C 转闪电快充连接线。产品的包装会因此变小，每次可运送的产品数量则相应增多，这样整体的货运次数就会减少。同时，我们还推动制造商合作伙伴转向使用可再生能源。所有这些举措，每年可减少 200 多万吨的碳排放。