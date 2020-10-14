以环保的名义，苹果 iPhone 12/mini/Pro/Max 不再附赠耳机和充电器

IT之家10月14日消息 外媒The Verge报道，苹果公司今天宣布，全新的iPhone 12系列包装盒将没有电源充电器或Lightning EarPods耳机，以减少手机对环境影响。取而代之的是，它们将只配备一条USB-C转Lightning的线缆。

苹果表示，基于环保原因，它不会在iPhone 12系列中包含充电器或耳机；同样，它也没有在今年的Apple Watch型号中包含充电器。苹果表示，此举意味着它每卖出一部iPhone都要消耗更少的原材料。它还允许使用更小的零售包装盒，这意味着同一个运输托盘上可以多装70%的设备，并减少碳排放。总得来说, 苹果估计，这些变化将每年减少超过200万吨的碳排放量, 相当于每年从道路上减少450000辆汽车.

IT之家获悉，早前有关这一变化的报道在网上引起众怒，有人认为，这更多的是为增加苹果的利润，降低运输成本，而不是为了保护环境。不过，无论苹果的动机如何，此举都有可能减少电子垃圾。

作为公告的一部分，苹果表示，目前全球已经有7亿个Lightning耳机，以及20亿个苹果电源适配器，这表明大多数人已经会拥有这两种配件。

• 前往苹果京东自营旗舰店关注Apple新品信息