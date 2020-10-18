苹果发布 iPhone 12/Pro 最新宣传片：有史以来最强大的 iPhone，滑动解锁引发 “冲击波”

IT之家10月18日消息 外媒 MacRumors 报道，在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 发布之后，苹果已经开始通过电视广告、广告媒体、广告牌等方式进行营销。苹果已经将 iPhone 12/Pro 最新宣传片上传到 YouTube 上，视频中将新 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 宣传为 “有史以来最强大的 iPhone”，突出了设计、摄像头、5G 网络连接等。

该广告片的特色是 Yma Sumac 的歌曲 “Gopher”和 Whethan 的 “Drumdown Mambo”。广告宣传片展示了 iPhone 12 的设计，然后以解锁时引发的巨大冲击波为特色，展示了其强大的功能。

IT之家此前报道， iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。



此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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