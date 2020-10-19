分析师：苹果 iPhone 12 不送充电器和耳机节省了成本却无益于环境

苹果决定在新款 iPhone 12 包装盒中不再配备充电器和耳机，这可能对其业务有利，并帮助公司节省了资金，但环境效益可能会被人们额外购买耳机和充电器所抵消。

苹果在发布活动中表示，移除充电器和耳机将减少产品制造相关的采矿、包装等过程二氧化碳排放。同时，该公司还因减少电子垃圾而获得了许多环保组织的赞誉。由于苹果不断推出新产品，电子垃圾已经成为日益严重的问题。

苹果的声明是使其成为更环保公司而采取的最新举措，此前该公司在 7 月份做出了遏制温室气体排放的重大承诺。投资研究公司 CFRA Research 的资深行业分析师安吉洛 · 齐诺 (Angelo Zino)表示，苹果将此作为环保举措宣传，但显然也能带来财务上的好处，与利润息息相关。

齐诺解释称，向 5G 过渡是苹果希望通过减少手机配件来节省成本的一个重要原因。这是苹果首次所有新款手机都支持 5G，使得 iPhone 12 的制造成本比 iPhone 11 更高，因为实现 5G 速度的组件更加复杂且昂贵。仅 iPhone 12 中的射频组件就将比之前贵 30% 到 35%，为此苹果将在其他方面寻求削减成本。

决定在包装盒中移除充电器和耳机就是一种好方法。风险投资公司 Loup Ventures 管理合伙人吉恩 · 蒙斯特 (Gene Munster)表示，此举会使苹果每部手机的毛利润增加 1% 以上，是苹果为了保持手机目前盈利能力而采取的一种策略。

如果人们因为包装盒中没有耳塞而决定购买 AirPods，这对苹果来说是个巨大胜利，但对地球来说却并非如此。蒙斯特的数据显示，如果苹果今年的手机销量与 2018 年大致相同，即约 2.17 亿部，即使只有 5% 的人决定额外购买 AirPods，苹果也将额外获得 7 亿美元毛利润。

问题是，单独购买充电器或耳机可能意味着更多的包装浪费和单独送货产生的排放。这并不一定有助于减少整体排放，只是将排放转嫁给不同的公司。

还有另一个原因可以解释为什么废弃配件不会像苹果公司预测的那样，大幅减少温室气体排放。新的 iPhone 12 将以更小的包装出货，因为盒子里的东西会更少，这使得使用托盘运输的盒子增加了 70%，从而减少了送货次数，进而减少温室气体排放。

但佛罗里达大学环境工程科学副教授萨拉 · 贝达德萨拉 · 贝达德 (Sara Behda)说，在现实生活中，情况会有所不同。因为即使托盘上有更多的空间，但并不意味着它将被填满，因此更小的包装并不一定会导致排放大幅下降。

非营利组织产品管理研究所首席执行官斯科特 · 卡塞尔 (Scott Cassel)说：“无论有没有耳机或充电器，销售新款 iPhone 12 都分散了我们对更大问题的注意力，即为何苹果和其他电子公司没有承担更大的责任来重复使用和回收他们的产品？”

卡塞尔写道，如果苹果使其产品更容易翻新，这样它们在几年后就不会变得 “过时并成为垃圾”，那么该公司将产生更大的影响。