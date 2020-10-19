苹果公布 iPhone 12/12 Pro 屏幕更换价格：2149 元

IT之家 10 月 19 日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售；iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

iPhone 整机及所含附件自原始购买之日起享有 1 年保修期，但使用不当等原因导致手机受损则不在 iPhone 的保修范围之内，需要用户自行承担费用，苹果公司已经公布了 iPhone 12 的屏幕更换费用。

具体来说，更换 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的屏幕需要 2149 元，这个价格跟 iPhone 11 Pro 的屏幕更换价格是相同的，而 iPhone 11 的屏幕更换价格为 1499 元。

此外IT之家了解到，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 机型的 AppleCare + 服务国行售价为 1398 元，而适用于 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的售价为 1798 元。AppleCare + 计划包括，每部 iPhone 均可在有限保修期内享有 1 年的硬件保修服务和长达 90 天的免费电话技术支持。适用于 iPhone 的 AppleCare+ 服务计划可延长你的服务保障期限，还可提供每 12 个月最多两次意外损坏保修服务。每次损坏维修收取相应的服务费：对于屏幕损坏，收取 RMB 188 的服务费；对于其他任何损坏，收取 RMB 628 的服务费。