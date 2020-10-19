电信业者称苹果 iPhone 12 系列销量将创 iPhone 6 以来最高，恐缺货到明年 2 月

IT之家 10 月 19 日消息 据《经济日报》报道，中国台湾电信业者认为，iPhone 12 系列机型的销量将是自 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 以来最强劲的。

报道称，业界人士透露，中国台湾市场 iPhone 12 系列开卖前首批到货量仅去年六成，恐低于 5 万部，目前电信与各通路预约跟预购状况，大约是去年同期的二到三倍，开卖前首批到货根本 “不够分”，新机人气是 2014 年来最好的，有望是近六年来最热的新机抢购潮。

市场预估，iPhone 12 系列缺货状况最快一个月后才会缓解，甚至可能一路缺到明年 2 月，是 2014 年 iPhone 6 上市以来，缺货最厉害的一款 iPhone。

报道称，电信业者看好 iPhone 12 系列销售表现，业者预期，iPhone 12 将带起一波换机潮，历年销售表现最高纪录是 2014 年的 iPhone 6 系列，主因当年是 iPhone 系列手机首次升级大屏幕，一路缺货到隔年农历年，今年 iPhone 12 系列手机则是苹果近年来首次大改版，硬件和软件的效果都不错，加上 5G 世代到来，预估将吸引自 iPhone 8 以来的苹果用户换机升级。

电信业者观察，iPhone 6 创下的纪录恐难突破，但 iPhone 12 可望创下自 iPhone 6 以来，最佳的销售表现。

IT之家了解到，2014 年推出的 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 凭借更大的 4.7 英寸和 5.5 英寸显示屏非常受欢迎，帮助苹果在新机推出后的两个季度内售出了创纪录的 1.356 亿部 iPhone。