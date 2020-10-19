苹果 iPhone 12/12 Pro 首批预售订单开始发货，本周五发售

IT之家 10 月 19 日消息 一些用户发现，他们的 iPhone 12 /12 Pro 订单已经开始发货，但虽然送货报告显示订单正在路上，但手机不太可能在 10 月 23 日的发售日期之前到达。

苹果 iPhone 12、iPhone 12 Pro 在 10 月 16 日开启预购，两款机型预购过于火爆，部分型号交货时间已推迟至 11 月。

像往常一样，苹果在接近正式发售日期之前不会通过其网站更新新 iPhone 订单的发货状态。此外，订单已经发货，并不意味着你的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 会提前到达。苹果与 UPS 紧密合作，以确保新机不会早于 10 月 23 日星期五到达，UPS 中显示的预计日期是什么并不重要。

到目前为止，只有 iPhone 12 /12 Pro 已接受预订，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 预计将从 11 月 6 日开始接受预订，上市日期为 11 月 13 日。

虽然 iPhone 的订单不太可能在苹果的上市日期之前到达，但IT之家了解到，同时订购配件的用户已经开始收到购买的产品，其中包括新的 MagSafe 充电器以及保护壳。