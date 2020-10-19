苹果京东自营旗舰店将上线教育优惠活动：可优惠购买指定 Mac 或 iPad

IT之家10月19日消息 今年 7 月，苹果开启了 2020 年教育优惠活动，消费者可以教育优惠购买符合条件的 Mac 或 iPad，并能获赠 AirPods 耳机，同时还支持 8 折加购 AppleCare+ 服务计划。该活动已于 10 月 12 日结束。

此前，符合条件的用户可在苹果官网、苹果天猫旗舰店、Apple Store 等享受教育优惠。IT之家发现，苹果京东自营旗舰店现已上线教育优惠页面，并表示 “优惠敬请期待”。

这也意味着，苹果京东自营旗舰店即将上线教育优惠活动。需要注意的是，苹果京东自营旗舰店是苹果授权经销商，我们目前尚不清楚该活动的具体内容以及与苹果官方教育优惠活动的异同。

苹果京东自营旗舰店教育优惠活动页面显示，符合条件并通过身份验证的在校大学生或大学新生可享受教育优惠折扣价格购买指定 Mac 或 iPad 产品。活动规则如下：

活动人群：在校大学生、中国大陆大学新生（以正式活动开始为准）

活动时间：敬请期待

活动型号：MacBook Pro，MacBook Air，iMac，iPad mini5，iPad Air，iPad Pro，iPad 10.2 英寸（以正式活动开始为准）

验证购买规则：待活动正式上线后，符合条件的用户可在活动页面点击 “验证学生身份”进行验证，具体验证规则以正式活动为准。

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