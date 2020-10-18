国行免税版（琼版）苹果 iPhone 12/Pro 购买说明和建议

IT之家10月18日消息 苹果10月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，均支持 5G。其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 将于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售；iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

近期，琼版iPhone 12系列的售价曝光，iPhone 12 mini售价4784元起，差价与非免税版达到 715 元起，最顶配的 iPhone 12 Pro Max 版本售价相较官方差价达到了 1547 元，需要注意的是，目前这张图的准确性还有待查证，仅需参考。

不过由于从iPhone 11手机起，琼版已经开售，iPhone 12官方琼版还未发售，但相信流程和注意事项和iPhone11版类似。

现在IT之家网友 CrazyWings 通过亲身经历，带来了关于国行免税版（下统称为“琼版”）iPhone 12等手机的详细说明。

1. 本身就是国行版本，只因在海南离岛免税区购买，才被称为“琼版”。

2. 海南本地人和非海南岛国人购买的优惠是一样的，即所有中国公民同等待遇，海南本地人不是想买就能买；

3. 购买琼版iPhone必备条件有二：A，购买离开海南岛的机票、船票或火车票，B，真实乘坐已购的飞机、轮船或火车离开海南岛；

4. 购买地点包含：A，机场、码头、火车站过安检后等候上飞机、轮船或火车时的免税店，B，海口或三亚市中心免税店；

5. 购买方式一：机场、码头或火车站过安检后等候登机、登船或火车检票口的免税店购买。那么当场购买支付免税价后随身带上飞机、轮船或火车；

6. 购买方式二：海口或三亚市中心免税店购买。购买时需要验证身份证下有没有已购买离岛的机票、船票或火车票，如果没有提前购买离岛的机票、船票或火车票，则不能购买免税产品。具有购买资格的旅客购买支付免税价之后可到离岛时机场登机口或轮船登船口或火车候车厅提货随身携带上飞机、轮船或火车。当然，市中心免税店也提供当场将商品带走的服务，但是需要支付一定的税作为押金，当且仅当旅客真实乘坐购物时登记的飞机航班或轮船或火车离岛后才会退还给旅客，如果发现未真实登机和乘船，押金不会退回，且系统会记录该欺诈行为，后续估计不再允许购买免税产品；

7. 购买提醒：A，免税店并不是所有型号都有，也不一定都有货。B，免税店的标价一般以正常的零售价定价，化妆品之类的经常会有特殊折扣，购买确实优惠，但是从已经上架的iPhone11系列来看，iPhone并不会有特殊折扣，其实也在情理之中，所以一般来说，如果首发机型能够上架，那么毫无疑问确实能优惠不少，但是当前来看iPhone 11系列在免税店购买并非最合适，因为京东等各大电商的价格已经非常优惠，所以对于iPhone来说首发机型如果有，建议购买。C，如果是首发机型，照以往的化妆品的销量来看，并不一定能买到，很有可能会缺货，我的经验告诉我是非常有可能的。D，iPhone12系列暂时不知何时能够上架，预估不会很早上架，那么到时候购买不是顺带的话估计也不会划算。

所以，该网友个人建议如果正好去海口或者三亚旅游，可以顺便看一下，有的话顺便购买是最合适的，真的没有必要专门跑过去购买iPhone 12，很有可能会落空，那样的话得不偿失。由于其本人亲自去过海口并购买过免税产品，所以仅供大家参考。

附上iPhone 12系列相关配置介绍：

iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。



此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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