改主意：特斯拉开始向欧洲市场交付中国造 Model 3

电动汽车制造商特斯拉开始向欧洲客户交付中国造 Model 3，一些特斯拉 Model 3 标准续航 + 版的买家已经被告知其汽车将来自中国。

当特斯拉开始在中国上海建造超级工厂时，并没有计划向其他市场交付汽车。首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)坚称，特斯拉上海超级工厂旨在满足中国本地市场的需求，而不是向其他市场出口汽车。

上个月，有报道称特斯拉改变了主意，现在计划开始向其他市场出口中国制造的 Model 3 电动汽车。

最近特斯拉推迟了 Model 3 标准续航 + 版在欧洲市场的交付时间。一些欧洲市场的买家被告知他们的汽车来自中国。

一名特斯拉 Model 3 法国买家的账单显示他的 Model 3 是中国制造的。Model 3 标准续航 + 版在法国市场的标价为 46600 欧元（约合 54606 美元），其中包含 8267 欧元（约合 9687 美元）的税费。

图示：一名法国买家的特斯拉 Model 3 汽车账单

特斯拉最近升级了其在中国市场的 Model 3 标准续航 + 版，使用宁德时代生产的磷酸铁锂电池。这也使得中国市场的 Model 3 续航里程增加且价格大幅下调。

随着特斯拉位于美国加州弗里蒙特的工厂专注于生产 Model Y 电动汽车，而特斯拉上海超级工厂不断提高产能，在特斯拉柏林超级工厂投产之前，特斯拉将 Model 3 汽车从中国发往欧洲可能会更有意义。

特斯拉当然不是唯一这样做的公司。宝马和极星目前都在中国生产电动汽车，然后销往欧洲市场。