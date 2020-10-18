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继 Model 3/X 后，特斯拉 Model S 再升级续航里程（含价格汇总对比）

2020/10/18 19:44:39 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
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IT之家10月18日消息 特斯拉早些时候宣布 Model S 、Model 3、ModelX 将进一步降低售价，之后，特斯拉在官网为部分车型更新了续航里程，最大提升可达 12%。

IT之家曾报道，特斯拉 Model 3 和 Model X 2021 的续航里程分别提升了 13 英里和 20 英里，目前发现 Model S 的长续航版本续航里程升级到了 719 公里，这意味着与之前的续航里程相比增加了 7%，而 Model S 的高性能版本将升级到 694 公里。

特斯拉新款Model 3、Model S和Model X的售价和续航如下。

车型售价（万元）NEDC续航里程（km）
Model S长续航升级版73.39719
Model X长续航升级版77.29605
Model 3 长续航版30.99668
Model Y 长续航版48.80505
Model S  高性能版
83.39
694
Model X  高性能版
87.29
600
Model 3 标准续航版
24.99
468
Model Y  高性能版53.50480

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关键词：特斯拉

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