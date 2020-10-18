继 Model 3/X 后，特斯拉 Model S 再升级续航里程（含价格汇总对比）

IT之家10月18日消息 特斯拉早些时候宣布 Model S 、Model 3、ModelX 将进一步降低售价，之后，特斯拉在官网为部分车型更新了续航里程，最大提升可达 12%。

IT之家曾报道，特斯拉 Model 3 和 Model X 2021 的续航里程分别提升了 13 英里和 20 英里，目前发现 Model S 的长续航版本续航里程升级到了 719 公里，这意味着与之前的续航里程相比增加了 7%，而 Model S 的高性能版本将升级到 694 公里。

特斯拉新款Model 3、Model S和Model X的售价和续航如下。