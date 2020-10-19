北京年底计划完成 5 万 5G 基站建设，实现五环内和城市副中心室外连续覆盖

10 月 19 日消息，在在第二届 5G 千兆网产业论坛上，北京经信局总工程师顾瑾栩表示，到 2022 年，北京运营商 5G 网络投资累计将超过 300 亿元，截止今年八月底，已建设完成 5G 基站 44000 个，今年底计划完成 50000 个基站建设，实现五环内和城市副中心室外连续覆盖，五环外重点区域和典型应用场景精准覆盖。

目前，中国 5G 基站数已经超过 60 万个，5G 用户数突破 1.5 亿，5G 面向垂直行业的应用也从最早的概念走向了商用。

2020 年 5G 商用实现了下行峰值千兆、上行百兆的速率，已经在为个人和垂直领域的应用中显示了价值，诸如智慧港口、智慧矿山、5G 新媒体等行业在基本可以满足企业自动化、移动化需求。然而，随着消费者需求的不断升级，行业应用转型向自动化、智能化深入， “一个人的千兆”网络能力将无法满足。

中国科学院院士尹浩在其发言中表示，“未来信息网络的发展趋势，我总结了六个词：泛在、宽带、智能、安全、融合、绿色。打造未来智慧的网络，这六个词代表了方向，可以看出容量也在快速增大，速率也显著提高，要共同打造天地一体的网络。”

在此次论坛中，中国移动、中国联通、中国电信以及华为在新的 5G 千兆网络建设方向上提出了一致的方向。

“中国移动正加快 5G 网络建设，以最优的行业专网赋能千行百业。”中国移动研究院副院长黄宇红在会上分享了其对 5G 行业应用的网络需求分析并提出，“在港口、钢铁和煤矿等行业中，5G 大上行能力将是重要驱动力，我们期望携手产业伙伴通过技术创新持续提升大上行能力，使其快速走向商用，真正为企业创造价值。”

中国联通网络技术研究院副院长迟永生表示，“中国联通将加快‘智享上行’解决方案的完善和试验，持续推进弹性空口的创新，打造 5G 双千兆精品网络，赋能千行百业数字化转型，服务新基建。”

中国电信研究院 CTNet2025 研究所所长孙震强分享了电信在共建共享增强下行以及超级上行的创新实践，并表示 “5G + 云 + AI，构建千兆泛在的核心基础设施，使能数字经济，带动产业进入智能联接的新时代。”

华为无线网络产品线副总裁甘斌在会上表示，“面向未来，我们将通过技术创新，继续增强下行速率，提升大上行能力，并围绕低时延、高可靠、高精度定位等持续夯实网络能力，做大移动连接行业市场规模，构建可持续发展的、健康的 5G 生态系统。”