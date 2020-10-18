国内首个 5G＋8K 超高清国产化白皮书发布

IT之家10月18日消息 近期，第八届中国网络视听大会分论坛 “5G 视听技术及应用创新”召开，中国超高清视频产业联盟（CUVA）内容供给组代表发布了国内首个 “5G+8K 超高清国产化白皮书”。

5G 在国内正式商用近一年以来，其大带宽、低时延、大并发等特性，使超高清视频成为最先行的爆发入口之一。在 5G、物联网、大数据、人工智能引领的未来世界，屏幕将成为连接的重要入口，而 8K 视频是连接的重要标杆场景，从而实现通信、广电、影视、教育、医疗等各行业、各领域的深入连接，探索 5G 智联万物。

5G + 超高清大视频时代来临，但同时行业也存在信息安全、供应链安全等安全隐患，对相关信息系统安全稳定运行构成巨大威胁。首先是信息安全隐患，5G+8K 超高清关键设备的硬件芯片可能会被黑客植入恶意程序，硬件中的安全漏洞更加隐蔽；软件层面来说，从操作系统、数据库到其他多种用途的软件系统，很多后门安全隐患已经被曝光出来。其次是供应链安全隐患，在贸易战冲击及断供的威胁下，5G+8K 超高清上下游相关设备或系统的供应链正经受挑战，生态圈也可能遭到破坏。

IT之家了解到，白皮书指出，5G+8K 供应链包括视频采集、视频制作、网络传输与分发、终端呈现、内容供给、辅助支撑等多个环节的国产化替代，已经是大势所趋。

白皮书指出，我国 8K 产业仍处于技术和市场早期探索阶段，产业链未全面打通、生产制作标准不一，产出回报周期较长、前期制作成本高，视频内容缺乏…… 这些都是影响我国 8K 超高清产业发展的短板。

业内人士认为，随着国产化趋势的明朗，还将进一步带动芯片、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、显示面板、终端整机等各环节的升级换代与流程再造。预计到 2022 年，我国超高清视频产业规模将超 4 万亿元，未来中国将成为最大的超高清市场。