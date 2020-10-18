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低价 4G 套餐不断 “消失”，分析师称与 5G 无关

2020/10/18 8:56:38 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 18 日消息 据中新网报道，近日有消息称，运营商下架了低价的 4G 套餐，在中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商手机营业厅 App 查询发现，相比以前，4G 套餐种类明显较少，月租 50 元以下只有 “腾讯王卡”等互联网套餐，每月 39 元

报道称，目前运营商在 App 上所售的 4G 套餐主要有两种，一种是月租 59 元，一种是月租 79 元。原来被消费者广泛使用的 49 元套餐、38 元套餐等消失不见。在运营商官网，虽然有部分低价 4G 套餐在售。但基本是 “无货”状态。

也就是说，新用户入网选择线上办理，如果不选择譬如 “腾讯王卡”这种互联网套餐，资费最低也要 59 元每月。如果选择 5G 套餐，现在最便宜的如果不打折需要 128 元每月。

对此，独立电信分析师付亮称，有些套餐，运营商其实并不挂在网上出售，用户可以去线下营业厅咨询；另外，这也是工信部和运营商集团多次要求减少在售套餐种类的结果。4G 套餐种类确实少了，尤其是超低价优惠套餐大幅减少，但这与 5G 无关。

IT之家了解到，工信部曾多次表示，要求运营商精简套餐数量。因为部分电信企业推出的资费套餐数量过多，计算相对复杂，尤其是在资费宣传过程中夸大资费优惠幅度，模糊资费结构和使用条件，不利于广大用户明明白白消费。

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关键词：4G5G

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