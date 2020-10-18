低价 4G 套餐不断 “消失”，分析师称与 5G 无关

IT之家 10 月 18 日消息 据中新网报道，近日有消息称，运营商下架了低价的 4G 套餐，在中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商手机营业厅 App 查询发现，相比以前，4G 套餐种类明显较少，月租 50 元以下只有 “腾讯王卡”等互联网套餐，每月 39 元。

报道称，目前运营商在 App 上所售的 4G 套餐主要有两种，一种是月租 59 元，一种是月租 79 元。原来被消费者广泛使用的 49 元套餐、38 元套餐等消失不见。在运营商官网，虽然有部分低价 4G 套餐在售。但基本是 “无货”状态。

也就是说，新用户入网选择线上办理，如果不选择譬如 “腾讯王卡”这种互联网套餐，资费最低也要 59 元每月。如果选择 5G 套餐，现在最便宜的如果不打折需要 128 元每月。

对此，独立电信分析师付亮称，有些套餐，运营商其实并不挂在网上出售，用户可以去线下营业厅咨询；另外，这也是工信部和运营商集团多次要求减少在售套餐种类的结果。4G 套餐种类确实少了，尤其是超低价优惠套餐大幅减少，但这与 5G 无关。

IT之家了解到，工信部曾多次表示，要求运营商精简套餐数量。因为部分电信企业推出的资费套餐数量过多，计算相对复杂，尤其是在资费宣传过程中夸大资费优惠幅度，模糊资费结构和使用条件，不利于广大用户明明白白消费。