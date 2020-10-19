微软推出 SurfaceFleet：一种不受时空限制的计算概念

今天，Microsoft Research 推出了他们一直在研究的新计算概念 SurfaceFleet。

Microsoft 指出，当前的内容以及工具，行为和工作流在很大程度上已绑定到当前设备，即为当前用户，在当前时间运行当前应用程序。

SurfaceFleet 是使用弹性分布式编程技术来探索跨设备交互的系统和工具包，跨设备交互在设备，应用程序，用户和时间这四个维度上不受限制。

SurfaceFleet 使用称为 Applets 的轻型半透明 UI 元素，它们始终显示在操作系统，应用程序窗口以及（在概念上）设备本身之上，而所有连接和同步数据均已虚拟化并可以通过云恢复。

这些小程序将使用户可以在设备和用户之间共享资源，例如，您可以将笔记本电脑键盘共享到 Surface Hub，从而使键入变得更加容易。或者，同事可以将其智能手机摄像头共享给多个用户，从而允许他们查看此站点访问。

共享甚至可以通过将来的承诺来完成，例如，您可以共享提供图片的意图，并且 Interaction Promise 可以嵌入到其他人的文档中，然后您可以稍后提供图片。

类似地，可以将这样的交互作用承诺的集合安排到协作文档中，每一方都独立地进行工作，而所有者最终选择保留哪些工作位。