Windows 10 Dev 通道推送 KB4587587 累计更新，版本号 20236.1005

IT之家 10 月 17 日消息 微软已经向预览通道发布了一个新的 Windows10 累积更新 Build 20236.1005 (KB4587587)，Build 20236 的新增功能相当丰富，例如更改刷新率、改善搜索、优化表情符号选取和触摸键盘等。

IT之家了解到，用户现在可以转到 设置 >系统 >显示 >高级显示设置， 然后更改所选显示器的刷新率。所显示的刷新率可能会因设备上支持的硬件而异。

▲ 图源微软，下同

新增近期搜索历史列表，可以通过在设置 >搜索 >权限和历史记录下关闭 “此设备上的搜索历史记录”来禁用 “最近搜索”功能。

改进为了提高讲述人和其他屏幕阅读器用户的 PDF 的可访问性，在打印应用程序未提供 Unicode 的情况下，更新了 Microsoft Print to PDF 选项，以尝试将提供的字体字形转换为 Unicode。

Windows SDK 的现在向开发渠道开放。每当有新的 OS 版本发布到开发者通道时，相应的 SDK 也将发布。用户可以从 aka.ms/InsiderSDK 安装最新的 Insider SDK 。SDK 将与 OS 一起存档在 Flight Hub 中。

当然，还有最经典 bug 修复和已知新增 bug 环节。

我们解决了一个问题，即在采用最新版本后，一些内部人员收到了意外的 Compatibility Assistant 通知：“ Microsoft Office 不再可用”。

我们已修复了更新到新版本后某些 Office 应用程序崩溃或丢失的问题。

我们修复了一个问题，该问题可能导致同一应用程序更新在以前的版本上重复安装。

我们解决了某些设备遇到 DPC_WATCHDOG_VIOLATION 错误检查的问题

我们修复了一个问题，该问题导致一些内部人员在最近的几个版本中的 dxgkrnl.sys 错误检查中遇到了 UNHANDLED_EXCEPTION。

我们修复了安装驱动程序更新时可能导致 0x800F0247 错误的问题。

我们修复了在 “开始”中右键单击图块时尝试通过 “共享”选项共享应用程序时可能导致 sihost.exe 崩溃的问题。

我们修复了以下问题：如果在 “性能选项”中关闭了 “窗口内的动画控件和元素”，则在 “开始”中将图块拖动到另一个图块组将导致所拖动的图块不再响应鼠标单击。

我们修复了导致讲述人有时在 File Explorer 的导航窗格中读出不正确数量的节点的问题（例如，说 2 个项目中的 1 个，而不是 4 个项目中的 1 个）。

我们修复了一个问题，该问题可能导致 “使用 Microsoft Defender 扫描”旁边的图标（在文件浏览器中右键单击文件时）太大或太大。

我们修复了启用高对比度时右键单击文件时 “使用 Microsoft Defender 扫描”旁边的图标未更新以反映高对比度的问题。

我们修复了重命名文件时可能导致文件资源管理器崩溃的问题。

我们修复了最近的构建中的一个问题，该问题导致在时间轴中单击项目而不启动相应的应用程序。

我们修复了来自最近版本的问题，该问题影响了带有搜索框的某些应用程序，该问题在滚动应用程序时即使应保持可见状态，搜索框也会消失。

我们修复了由于连接的 PC 试图进入睡眠状态而导致通过远程桌面连接连接到 PC 时间歇性连接丢失的问题。

我们修复了以下问题：使用 windns.h API 在本地网络上发现服务时，未使用发现的服务的 TTL 值 - 而是使用默认值 120 秒。

]我们解决了一个问题，即麦克风属性中的 “侦听此设备”复选框状态在升级时不会持久存在，而是会恢复为默认状态。

我们修复了打开 “应用程序音量和设备首选项”时，调节音量也会静音 / 取消静音的问题。

我们解决了可能导致 “网络和 Internet 设置状态”页面有时无法显示所有当前连接的问题。

我们解决了一个问题，当在激活了中文输入法的情况下键入命令提示符时，可能会导致光标消失。

我们修复了一个问题，即使启用了在键入时发出声音的设置，有时触摸键盘有时也不会发出任何声音。

我们修复了法语 AZERTY 触摸键盘布局是法语键盘缺少 A / Z 键上的数字提示标签以及 “全选 / 撤消”标签位于顶部而不是底部的问题。

我们修复了日语 12 键触摸式键盘布局上的子键不遵循更新的键设计的问题。

我们解决了以下问题：当您在触摸键盘上触摸候选文本时，讲述人意外地说出 “表情输入面板”。

我们修复了一个问题，该问题可能导致在将 PC 从睡眠状态唤醒后，触摸键盘会陷入暂停状态，从而导致在将焦点设置为文本字段时无法自动调用它。

我们修复了更新的触摸键盘设计的问题，该问题在使用阿拉伯语时，剪贴板图标会出现在候选栏中复制文本的错误一侧。

我们修复了泰式触摸键盘布局的问题，该布局中，将转换状态字符放置在按键上不一致的位置。

我们修复了一个问题，即使用更新的 Emoji 面板设计时，“讲述人”没有读取 “最近使用”部分中的类别名称。

我们修复了使用讲述人时表情符号面板的问题，该问题是在插入表情符号后，讲述人将保持沉默，不再导航至其他表情符号。

我们修复了无法使用箭头键浏览表情符号面板的 gif 部分的问题。

使用高对比度时，我们修复了更新后的表情符号面板和触摸键盘表情输入区域中的一些对比度问题。

我们修复了可能导致 “语音输入”设置菜单在屏幕外绘制的问题。