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低价的威力：微软 Phil Spencer 看好 Xbox Series S，预计销量将超过 Xbox Series X

2020/10/18 21:43:14 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月18日消息 外媒mspoweruser报道，微软Xbox负责人Phil Spencer近期透露，Xbox Series S销量有望超过Xbox Series X。

在接受Kotaku采访时，Spencer解释说，Xbox部门相信这款专注于合理预算的下一代游戏机将会比他们的Xbox Series X销售更多。

“我认为，在这一代中，我们的期望是价格真的很重要，你会看到Xbox Series S卖得更多，”Spencer告诉Kotaku。

IT之家获悉，当被问及Xbox负责人是否预计这两款Xbox Series游戏机的销量会超过索尼的PlayStation 5时，Spencer透露，微软认为假期上市期间将取决于两家公司的供应链生产情况

“我认为我们会卖出能提供的每一台游戏主机，”Spencer告诉该媒体。“我认为需求只是会超过预购的供应。对于我们和PlayStation来说，我认为制造供应链将比其他任何东西更决定[市场]份额。”

由于Xbox Series S是迄今为止最便宜的下一代游戏机，它是进入未来游戏的重要可访问的入口。虽然这款次世代游戏机不会运行超高分辨率的次世代游戏，但它的CPU性能应该让它与专注于预算的次世代游戏玩家保持相关性，并帮助Xbox Series S销售获得成功。

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关键词：Xbox Series SXbox Series X微软

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