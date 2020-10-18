上海港实现 “中国芯”北斗遥测公用干线航标全覆盖：特定水域 “厘米级”高精度海上定位

IT之家10月18日消息 据央视新闻报道，交通运输部东海航海保障中心上海航标处日前宣布，吴淞口警戒区水域 103 号灯浮新型国产北斗遥测终端已安装完成，上海港 517 座公用干线航标全部升级为北斗设备，实现了上海港北斗遥测公用干线航标全覆盖，航标运行状态远程监控能力全面提升。

▲技术人员正在吴淞口警戒区水域 103 灯浮安装新型国产北斗遥测终端

IT之家了解到，上海港位于中国大陆海岸线中部，地处长江与东海交汇处，是长江东西运输主干通道与沿海南北水上大通道的交汇点，也是沿海主要枢纽港和贸易往来的重要口岸。近年来，随着上海港船舶流量的持续增大，船舶通航安全事故增多，稳定高效的航标导助航服务至关重要。

▲北斗遥测设备

自《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划》发布以来，上海航标处将上海港辖区水域公用干线航标陆续安装了具有 “中国芯”的北斗遥测设备。目前，上海港已实现北斗遥测公用干线航标全覆盖。

▲工作人员正监测北斗遥测航标运行情况

结合地面信号，北斗遥测终端可实现 “米级”“分米级”和特定水域 “厘米级”的高精度海上定位，能有效解决辖区部分水域公网信号覆盖薄弱、遥控监测信号传输易中断的难点、痛点。

此外，北斗系统短报文通信功能为航标维护、应急抢修监控航标实时工作状态装上 “智慧眼睛”，可监控辖区水域所有航标的实时位置、发光状态、灯质情况以及电池效能，能为过往船舶提供全天候、全天时、高精度、高可靠的导助航服务，有效助力上海国际航运中心建设。