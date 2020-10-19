欧洲电信竞争协会 ECTA ：反对针对中国 5G 供应商的无端禁令

据路透社报道，上周五，一个代表欧洲新兴电信运营商的行业组织欧洲竞争性电信协会（ECTA）发出警告说，出于地缘政治原因禁止使用中国设备供应商将会导致网络建设成本增加，并延后网络升级进程。

ECTA 在一份措辞强烈的声明中表示，该组织 “谴责出于地缘政治原因对中国 5G 供应商实施的任何禁令，并强调只有在确凿的事实基础上做出此类决定才是合理的”。

ECTA 的成员代表包括德国 1&1 Drillisch、法国 Iliad 和西班牙 Masmovil。中国华为公司也是该组织的成员之一。

华为在欧洲的市场地位受到了美国展开的清除下一代网络设备行动的压力，华盛顿方面称其设备可能会被用于间谍活动。而华为对此一再进行了否认。

在 ECTA 发表声明之前，法国对华为设备实施了限制措施，知情人士称，这相当于事实上的禁令。

另外，值得注意的是，比利时运营商 Orange Belgium 和 Proximus 上周决定使用诺基亚取代华为，为它们在比利时的共享 5G 网络提供无线接入网设备。

ECTA 总干事 Luc Hindryckx 告诉路透社，上述声明反映了各成员企业首席执行官的担忧，即欧盟采用一种通用的评估供应商风险的方法（被称为 “工具箱”），正导致越来越多的成员国对中国供应商实施 “实际或事实上的禁令”。

排除使用华为和中兴通讯，使得电信运营商只剩下三家供应商可以选择 -- 诺基亚、爱立信和三星。

“全球供应商数量从 5 家减少到 3 家，将会增加成本，并对性能产生负面影响，同时还将延迟 5G 网络部署并限制创新潜力，从而对电信行业造成严重影响。”ECTA 表示。