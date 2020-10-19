苹果 iPhone 12 Pro 真机上手视频曝光：石墨色质感绝佳，手术级不锈钢边框闪亮

IT之家10月18日消息 苹果10月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，均支持 5G。其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售；iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

现在网络上一则视频曝光了iPhone 12 Pro 石墨色真机上手视频，背面相当质感均匀，采用手术级别的不锈钢边框闪亮，正面屏幕采用贴膜覆盖，指示了电源键、音量键和入网许可证等。屏幕玻璃采用超瓷晶面板。

下面是视频。

苹果此前表示，iPhone 12 Pro 精选优质材料打造，精美的新设计采用精致平坦的边缘、手术级不锈钢边框、精密打磨的亚光质感玻璃背板，并首度引入了极其耐用的超瓷晶面板。超瓷晶面板硬度超越玻璃面板，将纳米级瓷晶体与玻璃融为一体，显著提升了面板的硬度，将抗跌落能力提升至 4 倍。

此前苹果iPhone 12、iPhone 12 Pro首批已经在京东等平台售罄，最早将在10月23日发货。后续苹果官网和京东等平台进行了补货。目前苹果官网iPhone 12的发货时间为2-3周，iPhone 12 Pro的最新发货时间为3-4周。

供应链消息称，首批iPhone 12和iPhone 12 Pro的国内供货至少在几十万台的规模量上。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。



此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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