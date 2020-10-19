过于火爆，郭明錤：iPhone 12/Pro 预购结果优于 iPhone 11 系列

IT之家10月19日消息 今日中午，天风国际分析师郭明錤发布报告称，iPhone 12 与 12 Pro 优于 iPhone 11 系列的预购结果，有利近期 Apple 与产业链股价反弹。

报告认为，如果产业链股价反弹后，能否持续上涨仍需观察 11 月的 iPhone 12 与 12 Pro 的供需变化，以及 iPhone 12 mini 与 12 Pro Max 的预购结果。

IT之家了解到，报告对 iPhone 12 与 12 Pro 预购的检视与估算如下：

预计开放预购后 24 小时内的预购订单达到 170–200 万部（vs. iPhone 11 系列的 50–80 万部 & iPhone 6 系列的 400 万部）。

报告认为受欢迎的 iPhone 11 降价影响 iPhone 12 预购需求，故目前大部分国家的 iPhone 12 运送时间约在 5–10 天，预购需求低于预期。

因苹果核心粉丝初期偏好高端机型、受益于中国强劲需求与即将来临的欧美市场旺季需求，iPhone 12 Pro 预购优于预期。大部分国家的 iPhone 12 Pro 运送时间为 2–4 周，来自中国的需求占全球 35–45%。中国预购需求强劲原因包括：因华为禁令部分高端机需求移转；5G 基础建设较普及有利营销。

iPhone 12 与 12 Pro 上周预购后，报告对 iPhone 12 系列相关的新预测：