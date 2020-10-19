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首页 > 数码之家>智能家电

一张图读懂 OPPO 智能电视 S1/R1

2020/10/19 20:30:19 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月19日消息 在今日晚间的 OPPO 智美生活发布会上，OPPO 发布了智能电视 OPPO TV S1和OPPO TV R1。

OPPO表示，次世代画质是我们对S1极致画质的定义和要求。量子点的高色域屏幕、210分区的直下式背光、120HZ的屏幕高刷新率以及视像画质引擎的调校，让游戏爱好者的视觉体验达到巅峰。S1配备了18个音响单元，打造了真正的5.1.2环绕系统，精准的还原了声音原本的味道。同时，OPPO还推出了55寸与65寸亲民的R1系列产品，R1最大的特点就是突出一个字： 快！MTK9652的高性能芯片和超快的WiFi-6技术，4核A73的处理器，内置了先进的8K解码和AI智能芯片，画面顺畅无阻。

IT之家报道，OPPO TV S1 采用一块 65 英寸的 QLED 量子点屏幕，分辨率可达 4K（3840x2160），支持 VRR 48Hz-120Hz 可变刷新率，拥有 NTSC 120% 超色域，直下式背光，210 分区背光，支持动态分区调光，峰值亮度 1500nits，游戏延迟低至 20ms。

此外，OPPO TV S1 搭载了联发科旗舰级 MT9950 芯片，支持 WiFi 6，提供 8.5+128GB存储，支持 4 大平台资源（腾讯、优酷、芒果、爱奇艺），提供HDMI 2.1接口。

该电视行业首发 4K 级 UI 界面，运行 ColorOS TV 系统，拥有 18 个扬声器，支持丹拿调音，可达 85W 功率，拥有 5.1.2 声道（中央声道 + 左右声道 + 左右环绕 + 低音单元 + 天空声道），支持杜比全景声 Dolby Atmos，拥有 Breeno 语音智能助手，搭载一颗可升降摄像头，可进行 AI 健身、实时视频通话、NFC一键投屏等功能。

值得一提的是，OPPO 还联合小天才推出了 OPPO“畅连”打电话功能。

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关键词：OPPO智能电视

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