4999 元，OPPO Find X2 英雄联盟 S10 限定版亮相：多款限定动态壁纸

IT之家10月19日消息 在今日发布会的最后，OPPO 还推出了一款 OPPO Find X2 英雄联盟 S10 限定版手机，仅提供 8+256GB 的版本，售价 4999 元，全球限量 3000 台。

OPPO Find X2 英雄联盟 S10 限定版所采用的包装盒很酷，附赠的卡针是控制守卫外形，还提供 5 款动态壁纸，此外，该机内部主题，锁屏，图标全部经过定制，例如 EZ 等英雄的定制。

此外，还有一款 OPPO Watch 的英雄联盟 S10 限定版，售价 1999 元，同样今晚开启预售；而 OPPO Watch RX 定制版将于之后再公布。

从官方图可以看出，OPPO Find X2《英雄联盟》S10 限定版采用游戏的蓝绿色基调，后置三摄模组和手机顶部、底部均用金色线条进行镶边。手机背部还有英雄联盟全球总决赛的 LOGO，周围还有蓝色的烟雾效果。

此外，OPPO Find X2《英雄联盟》S10 限定版拥有蓝金永久皮肤、全套配件定制，还采用游戏感界面设计，搭配精心手绘的游戏风格软件图标。



IT之家了解到，该机采用 6.7 英寸 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率，同时搭载骁龙 865 处理器，内置 4200 mAh 电池，支持 65W 快充。