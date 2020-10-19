中国电信科普智能手机丢失后该怎么办：手机卡、支付宝微信挂失，再补办手机卡

IT之家10月19日消息 手机丢失后怎么办?需要紧急处理哪些方面的内容才能进一步保证自己的财产安全。下面是中国电信带来的解析。

第一步：手机卡挂失

我们可以借用别人的手机，拨打相应的客服电话来挂失冻结手机卡，或直接前往营业厅办理挂失。

第二步：支付宝挂失

手机拨打电话95188，然后按1(支付宝)，对你的情况进行描述，客服就会帮你冻结支付宝账户了。

你也可以在手机的支付宝APP上挂失。在支付宝的登陆页面上，点开下方的“遇到问题”，点击“快速挂失”即可。

第三步：微信账号挂失

微信的客服电话是0755-83765566。拨打后根据提示操作就可以了。

你也可通过微信APP来冻结账户，点击登陆界面下方的“紧急冻结”，输入相关的信息就可以了。

第四步：补办手机卡

IT之家提醒，当一切与自己财产挂钩的app都挂失完后，就可以带好身份证去营业厅补办新卡了。新卡一激活，旧卡就作废了。这时可以去解冻账户，最好把相关的密码都修改一下。

中国电信提醒

一、给手机设置复杂的解锁密码，密码设置尽量不要相同；

二、手机内避免存放身份证号码、驾照、护照、社保卡、银行卡等照片；

三、给手机应用设置安全锁，防止他人获得手机应用内信息；

四、手机丢失后，及时通知亲友，防止不法分子冒用身份诈骗；

五、 给手机UIM/SIM卡设置密码(也就是我们常说的PIN码)，从而防止手机丢失后，手机卡被盗用；

关于PIN码的设置

请一定在知悉PIN码和PUK码的情况下操作

请一定在知悉PIN码和PUK码的情况下操作

请一定在知悉PIN码和PUK码的情况下操作

安卓:设置-安全一更多安全设置一设置SIM卡锁定-输入初始的PIN码就可以成功激活UIM/SIM 卡的锁定功能。在激活成功后便可以将初始密码修改。(不同机型的操作方法存在差异)。

苹果:设置一蜂窝用数据-SIM卡PIN码-打开并输入初始密码即可成功激活此功能。

PUK码:PUK码可以理解为是UIM/SIM卡的第二道锁，是由八位数字组成且用户无法自行修改。

忘记PIN码该如何做?

如果忘记自己设定的PIN码，一旦连续三次输入错误则会提示要求输入PUK码。但是，如果PUK码连10次输入错误密码，手机中的UIM/SIM 卡就会自动报废，所以一定要输入正确的PUK码。