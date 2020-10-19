工信部提醒：用户及时设置 SIM 卡密码，丢失手机后第一时间挂失

IT之家10月19日消息 工信部发布，近日，有舆论报道反映，不法分子偷盗个人手机后，在某政务 APP 窃取用户个人信息，进而申请网贷消费造成用户财产损失的情况。该文章通过互联网大量转发，引发网民对手机个人信息保护和财产安全的担忧。

工业和信息化部立即组织核查处理，于 10 月 12 日约谈了涉事电信企业相关负责人。据了解，用户手机被盗后未及时挂失电话卡，给不法分子留下了钻空子的空间，不法分子通过 “手机号 + 验证码”弱验证方式获取某政务 APP 中用户身份证号等个人重要信息，利用用户个人信息更改了手机服务密码，利用话术欺骗诱导电信企业客服人员将已挂失的电话卡进行解挂，利用部分网贷平台 “找回用户密码”漏洞重置用户支付密码骗取网贷资金，最终造成用户财产损失。

IT之家获悉，对此，工业和信息化部要求三家基础电信企业在服务密码重置、解挂等涉及用户身份的敏感环节，在方便用户办理业务的同时强化安全防护，加强客服人员风险防范意识培训，警惕业务异常办理行为。此外，工业和信息化部建议相关单位和企业及时对数据进行脱敏处理，并建议相关行业按照最小必要原则收集、存储、使用用户个人信息，对已收集存储的用户个人信息分级分类妥善保存。同时，工业和信息化部也提醒广大用户及时设置 SIM 卡密码，在丢失手机后应第一时间挂失，强化安全风险意识。