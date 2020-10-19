微软将修复 Win10 无限循环安装更新的 BUG

IT之家10月19日消息 在微软反馈中心的一篇博客中，微软表示已经为 Windows 10 准备好进行更新，此更新将针对用户已经报告约一年的循环更新 bug 进行修复。

IT之家了解到，对于使用某些设备的用户而言，当其从 Windows Update 更新 Windows 10 时，偶尔会出现一个严重错误。在某些情况下，该错误将导致他们的设备陷入无限的更新安装循环中。

在使用英特尔驱动程序时，该问题会更加明显，且用户将收到提示消息，“您 PC 上当前的驱动程序可能要优于我们要安装的驱动程序，但我们将继续尝试安装”。

根据大量用户反馈，即使用户 PC 已存在最新的驱动程序，Windows Update 也会继续尝试安装相同的图形驱动程序。此外，当用户已经安装了更新的驱动程序时，Windows Update 还会尝试降级 Windows 10 的 GPU 驱动程序，该 bug 多在安装 20H1（v2004）更新后出现。

▲ 图源 Reddit

虽然目前尚不清楚有多少设备因此受到影响，但众所周知，几乎每周都有用户报告新的 Windows 10 bug。

微软表示，该修复程序已加入到 Insider 预览版本中，但我们仍不知道微软计划何时将其移植到 Windows 10 较早的版本和正式版本中。