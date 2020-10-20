Redmi K30 至尊纪念版 8GB+256GB 版今日首销：120Hz 屏 + 天玑 1000+，2499 元

IT之家 10 月 20 日消息 Redmi K30 至尊纪念版 8GB+256GB 版将于今日上午 10 点开售，售价 2499 元，此前该机已经推出过 6GB+128GB、8GB+128GB 和 8GB+512GB 三个版本。

IT之家了解到，外观方面，Redmi K30 至尊纪念版采用升降式全面屏设计，屏幕尺寸为 6.67 英寸，分辨率为 FHD+，峰值亮度 1200 尼特，支持 100% DCI-P3 色域，还支持 HDR10 + 显示。另外，该机升级了 120Hz AMOLED 全面屏，弥补了 K30 Pro 60Hz 刷新率屏幕的遗憾。

配置方面，全新的 Redmi K30 至尊纪念版搭载联发科天玑 1000 + 旗舰处理器，采用 7nm 工艺制程打造，采用 Cortex A77+Mali-G77 架构八核心设计，CPU 主频高达 2.6GHz。支持双模 5G NSA/SA 网络，还支持 5G+5G 双卡双待。前置 2000 万像素弹出式摄像头，后置 6400 万像素主摄 + 1300 万像素超广角镜头 + 500 万像素微距镜头 + 200 万像素景深镜头组成的 AI 四摄相机模组，电池容量为 4500mAh，支持 33W 闪充。