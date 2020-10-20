无门槛可叠加：天猫双 11 超级红包每天领 3 次，最高 1111 元（附攻略）

10月21日0时起，天猫2020双11全球狂欢季超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高1111元、每日三次，另外还有惊喜宝箱、京喜红包、分享开宝箱、天天开彩蛋等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备双11剁手的朋友千万不要错过。

1、超级红包：点此领取

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“之家专属密令”、“之家冲冲冲”（注：不含引号），亦可参与天猫双11亿万红包的抽取！

领取时间：10月21日 - 11月11日

使用时间：

第一波：11月1日 - 11月3日（10月21日 - 11月3日领取的红包可用）

第二波：11月11日（10月21日 - 11月11日领取的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【红包面额】

最大面额1111元，其他以实际到账为准

【惊喜宝箱】



10月21日 - 11月10日期间，用户进入PC&无线淘宝客主会场抢完当天的3次红包后，点击“领取并在双11当天提醒”即为获取成功。

惊喜宝箱获取成功的用户可在2020年11月11日当天领取额外的1次开宝箱机会，该奖励机会将于2020年11月11日当天通过手机淘宝消息通知用户，用户从手机淘宝消息进入PC&无线淘宝客主会场后就可以领取额外的1次开宝箱机会。

【惊喜红包】



10月21日 - 11月11日期间发放，其中有4场惊喜红包发放日期是10月24日、10月28日、11月3日、11月9日，其他发放场次具体时间将另行通知，每一场次大额红包具体发放时间不定时。

惊喜红包发放时间段内用户进入PC&无线淘宝客主会场可见惊喜红包的抢红包模块，用户可点击参与抢惊喜红包。页面显示当前剩余或已发放惊喜红包个数，惊喜红包数量有限、先到先得，建议用户尽早参与。

【分享开宝箱】

活动分为两个周期，第一个周期为10月21日 - 11月3日，第二个周期为11月4日 - 11月11日，用户每个周期分享的拉人数量和奖励机会是独立计算的。当用户进入PC&无线淘宝客主会场抢完当天的3个红包后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享到（社群，圈子等）带来好友，再获取拆红包机会。

发起分享的用户（以下简称“分享者”），分享后成功邀请其他用户打开手机淘宝（以下简称“被分享者”），带来第1个被分享者，即可得到1个宝箱，后续被分享者达到2、3、6、10人时，分别可再获得一次宝箱。邀请人数越多，获得权益的机会更多。分两个阶段一共可以获得16次抽奖机会。

【天天开彩蛋】

10月23日 - 11月11日期间，用户在抽取超级红包过程中，有机会获得超级红包、抽奖彩蛋二选一的机会。若用户选择彩蛋，则可参加天天开彩蛋活动参与机会，并有机会抽取更大的奖励，点此查看活动规则。

2、跨店满减

第一波：11月1日 - 11月3日



第二波：11月11日

大促两波正式期间，可以使用天猫跨店每满300减40，上不封顶；支持跨店铺、跨品类使用，跨店满减优惠可与品类购物券、天猫购物券、天猫超市卡、超市银 泰卡、支付宝红包、现金红包、集分宝、单品优惠券、店铺优惠券等叠加使用。

3、定金预售（双11预售价=双11狂欢价）

预热期：10月20日中午12点，预售爆款抢先看，收藏解锁隐藏福利

定金期（第一波）：10月21日 00:00 - 10月31日 21:59（下定开奖啦！单单开奖还有最高38元福利红包、免定权益+锦鲤大奖等你来开）

尾款期（第一波）：11月1日 00:30 - 11月3日 23:59（限时支付尾款，锁定到手优惠）

定金期（第二波）：11月4日 00:00 - 11月10日 21:59（又下定金开奖啦！单单开奖还有38元福利红包、免定权益+锦鲤大奖等你来开）

尾款期（第二波）：11月11日（限时支付尾款，中午12点开出十条大锦鲤！免所有预售商品金额）

【预售付定立减】



预售商品在定金支付完成后，会加入购物车，尾款支持与其他活动商品合并支付结算，且支持使用店铺满减满折、优惠券、跨店满减、品类购物券等优惠工具。优惠工具计算时，预售商品的销售价格为已支付定金+尾款(去除定金立减部分)/预售商品的销售价格为“预售商品总价-立减金额”

【预售收藏福袋】

收藏预购商品，送尾款抵扣金：各位如果提前收藏预售商品（无需消费），大概率会获得淘礼金红包（官方送钱）或大额券，今日12:00~24:00为首次加码期，领到就赢在起跑线：点此查看收藏福利。

10月20日及之前，提前将喜欢的预售商品放入收藏夹，动动你的手指点亮小星星！提前收藏解锁隐藏福利。10月21日0点进入淘宝联盟预售会场页面，找到你曾经收藏的宝贝，一定要从这里下单才能够获取商家隐藏的优惠券和平台的红包补贴。

【预售单单开奖】



福利红包：各位小伙伴从 IT之家/辣品/最会买 跳转预购下单，第2、3、5笔订单可抽最高8元/18元/38元大额红包（付尾款时可用）；

免定淘礼金：除了第2、3、5笔订单，其他订单可抽取淘礼金0元定金红包（发放与定金相等的淘礼金红包，付尾款时可用。例如定金20元，尾款80元，如获此红包，尾款仅需付80-20=60元，相当于天猫帮你付定金）；

锦鲤兑奖码：11月11日中午12点开10份锦鲤大奖，中奖金额为用户在双11全周期预售订单实付金额，最高4999元。

【预售分享抢1111】（活动将在第二期预售期上线开启）

每个分享活动周期内，用户每拉一个安全用户回流即可活动一个兑奖码，单个回流者最多帮5个用户回流，分享活动周期后公布中奖名单，现金奖励1111元，共50名。

4、限时优惠

本次大促限时优惠也照例不会缺席，大家可以重点关注10.21日0点、11.1日-3日每天0点，11.11日0点，按照以往经验，限时优惠最高可低至活动商品的半价，而且还有超多丰厚礼赠，错过拍大腿！大家记得想要入手的商品提前加入购物车！0点秒下单！

5、88VIP

天猫去年推出了88VIP会员，双11期间将享受更多专享优惠。精选388个大牌大牌全年折扣9.5折，6大直营品牌（天猫超市、国际直营、淘宝心选、魅力惠、阿里健康、天猫奢品）全年9.5折，叠加双11购物津贴、红包以及各类优惠券，将以更低价格入手好物。

6、更多玩法更新中

除此了以上玩法以外，还有聚划算百亿补贴、分期免息、大额品类券等优惠玩法将在大促期间上线，本文会持续收集并及时更新~

• 2020天猫双11全球狂欢季预售分会场入口一览

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 全球直采 | 全球尖货 | 全球时尚 | 大牌预售 | 国货之光 | 国际大牌 | 海外直购

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