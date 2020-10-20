微软商城大促：认证翻新 Surface Pro 7 上新低至 4559 元

IT之家10月20日消息 微软中国官方商城将于10月21日 - 11月11日开启翻新机大促，认证翻新Surface Pro 7新款上架低至4559元，Surface Laptop 2也有部分新色上架 ，质量有保证，价格超便宜，由于翻新设备数量有限，所以有意剁手的朋友就不要犹豫了，点此购买。

▼ 官方认证翻新Surface具体优惠信息见下：

• 微软认证翻新 Surface Pro 7（低至8.5折）：点此购买（链接未生效，待更新）

Surface Pro 7（酷睿 i3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价4559元；



Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/128GB/典雅黑），官翻价5379元；

Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价6686元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/256GB/亮铂金），官翻价8594元；



• 微软认证翻新 Surface Laptop（低至6.7折）：点此购买

Surface Laptop（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2669元；

Surface Laptop（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4944元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/512GB/深酒红/灰钴蓝），官翻价6888元；



• 微软认证翻新 Surface Pro （第五代）（低至7折）：点此购买

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），官翻价7179元；

• 微软认证翻新Surface Laptop 2（低至7.4折）：点此购买

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价5519元；

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红/Blush Refurb），官翻价6809元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红），官翻价8449元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑/灰钴蓝/亮铂金），官翻价12229元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 6（低至7折）：点此购买（预装Office 家庭和学生版 2019）

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4399元；

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价5419元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价7174元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑），官翻价8984元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价10649元；

• 微软认证翻新 Surface Book 2（低至7折）：点此购买

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价7412元；



Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价9865元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价12198元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价14279元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价11899元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价13679元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价15379元；

• 微软认证翻新 Surface Go（低至7.8折）：点此购买

Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），官翻价2098元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价2588元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/带 LTE 增强版），官翻价3589元。

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。

附、认证翻新Surface Go、Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book系列机型具体价格信息对比：